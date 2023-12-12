Meclis kürsüsünde bayılan Saadet Partili Hasan Bitmez, yoğun bakıma alındı

Bütçe görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken bayıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Bitmez'in anjio sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi.

İlk müdahaleyi İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı.

Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAKAN KOCA: YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Koca, açıklamasında, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Koca, şunları söyledi: "Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

BAKAN TUNÇ: DRUMU BİRAZ KRİTİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meclis'te yaşananlara ilişkin bilgi veren Tunç, "Meclis'te bulunan bütün doktorlar, doktor milletvekillerimiz kendisine müdahale ettiler. Kalp müdahalesi yaptılar. 20-25 dakika bu mücadele Meclis'te devam etti. Ardından hastaneye sevk edildi" dedi.

Hasan Bitmez'in durumunun biraz kritik olduğunu belirten Tunç, "Dua ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Vekilimiz şu anda yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor, herkesten dua bekliyoruz" dedi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, Bitmez'in sağlık durumu hakkında, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde bayıldıhttps://t.co/5LUN90JP5F pic.twitter.com/giSgm4MsFP — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 12, 2023

ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 12, 2023

GERGERLİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Gergerlioğlu, şöyle devam etti: "Saadet Partisi Kocaeli mv. Hasan Bitmez genel kurulda kürsüde bayıldı. Takip ediyorum, şu an anjio yapılıyor sonra yoğun bakıma alınacak. Durumunun biraz sıkıntılı olduğu bilgisini aldım. Allah şifa versin, umarım iyileşir."

KARACA: İLK MÜDAHALEYİ DOKTOR VEKİLLER YAPTI

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Bitmez'in fenalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Başkanvekili olarak yönettiğim oturumda kürsü konuşmasını bitirdiği esnada fenalaşmış, Genel Kurulda kendisine ilk müdahaleyi doktor milletvekilleri yapmış ve ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştır" dedi.

Karaca, şunları söyledi: "Sayın Milletvekiline TBMM Başkanlık Divanı ve TBMM adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini diliyoruz."