Meclis Kütüphanesi tarumar ediliyor

Kültür Sanat Servisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle tarihi Meclis Kütüphanesi’nin okuma salonlarının boşaltıldığı öğrenildi. Kütüphanenin tarihi dokusunun bozulması tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, “Yer sıkıntısı yüzünden ilk gözden çıkarılan yerin TBMM Kütüphanesi olması çok acı ve maalesef okumaya verilen değerin kanıtı. Meclis Kütüphanesi’nin tarihi dokusunu bozacak şekilde süreli yayınlar odası ve milletvekili okuma salonları boşaltıldı” dedi. İlgezdi, “Tarihi TBMM Kütüphanesi dışında oda tasarrufu yapacak yer bulunamamış mıdır, Süreli yayın ve okuma salonları başka bir alanda oluşturulacak mıdır?” sorularını yöneltti.