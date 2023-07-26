Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi

1 Temmuz 2023'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresinin uzatılarak 14 Temmuz'da çalışmalarına ara vermesinin ardından Meclis ne zaman açılacak sorusu gündeme geldi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte 2023 TBMM açılış tarihi

Normal yasama yılı için 1 Temmuz 2023'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresin uzatılmasıyla birlikte 14 Temmuz'da çalışmalarına ara verdi. TBMM'nin çalışmalarına ara vermesinin ardından Meclis ne zaman açılacak yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Meclis ne zaman açılacak

Meclis ne zaman açılacak?

14 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de tekrar açılarak çalışmalarını sürdürecek.

2023 TBMM açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem etmesi yönünde alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Meclis kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi. 14 Temmuz'da tatile giren TBMM 1 Ekim 2023'te çalışmalarına devam edecek.