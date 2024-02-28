Meclis ne zaman tatile girecek? 31 Mart öncesi TBMM tatil tarihi

TBMM 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi tatile girecek. Yurttaşlar Meclis ne zaman tatile girecek sorusunu gündeme getirirken ceza indirimleri, af yasası ve infaz düzenlemesini içeren 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesi son kez toplanıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte, 31 Mart öncesi TBMM tatil tarihi

Meclis 31 Mart'ta ülke genelinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde tatile girecek. TBMM'nin tatile girecek olması sebebiyle yurttaşlar Meclis ne zaman tatile girecek sorusunu gündeme getiriyor. Ceza indirimleri, af yasası ve infaz düzenlemesini içeren 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesi son kez toplanacak olan Meclis'in tatil tarihi açıklandı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte, 31 Mart öncesi TBMM tatil tarihi

Meclis ne zaman tatile girecek?

8. Yargı Paketi gündemiyle görüşmelerin sürdüğü Meclis'in, 29 Şubat 2024 Cuma günü tatile girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi kaynaktan bir açıklama olmamasına karşın Meclis'in 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle tatile girerek çalışmalarına ara vermesi bekleniyor.

TBMM tatil tarihi

TBMM, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tatile girecek. 8. Yargı Paketi'ni görüşülmesiyle birlikte TBMM'nin 29 Şubat 2024 Cuma günü tatile girmesi bekleniyor. TBMM tatili ise 31 Mart yerel seçimlerinin gerçekleşmesinden sonra son bulacak.