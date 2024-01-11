Meclis, Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin vermedi

Cumartesi Anneleri eyleminde hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın kolunun kırılmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açılan davada yetkinin devredildiği Meclis davayı reddetti. Dava AYM'ye taşınıyor.

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’de yapmak istediği 700. hafta eyleminde polis müdahalesi sırasında kolu kırılan hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın adalet arayışı TBMM tarafından reddedildi.

Söz konusu müdahaleye ilişkin Aydoğan kolluk kuvvetleri ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, kolluk kuvvetleri ile ilgili dosyada takipsizlik verildi ve dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı. AYM kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız güç, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının engellendiği gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Soylu’yla ilgili davada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “yetkisizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararı vererek konuyu TBMM’ye yönlendirdi.



MECLİS YETKİSİNİ KULLANMADI



Aydoğan Soylu’nun yargılanması için geçen aylarda Meclis’e dilekçe sundu. Meclis dilekçeyi reddetti. Aydoğan’ın konuyu AYM’ye taşıyacağı öğrenildi. Aydoğan, “Meclis istese soruşturma yetkisi için oylamaya gidebilirdi. Ancak bu yetkisini kullanmadı. AYM’ye bireysel başvuru yapacağım. Konunun peşini bırakmayacağım” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirmek istediği 700’üncü hafta eylemine katılmak için İstiklal’de bekleyen yurttaşlara polisin biber gazlı müdahalesi sonucu çok sayıda kayıp yakını yaralanmıştı.



Eylemcilerden Aydın Aydoğan’ın kolu kırılmış ve vücuduna çok sayıda plastik mermi sıkılmıştı. Müdahalenin ardından suç duyurusunda bulunulmuştu. Aydoğan, savcılığın suç duyurusuna "takipsizlik" kararı vermesinin ardından AYM’ye başvurmuştu.

AYM, polislerin “kötü muamele yasağını ihlal ettiğini" belirterek, söz konusu polislerin yargılanmasına karar vermişti.

Ayrıca Aydoğan’a 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.