Meclis'te 'kalibre' tartışması: Sen kalibreyi parayla, ben şerefle ölçüyorum

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında ‘kalibre’ tartışması çıktı. Mete, AKP Muğla Belediye Başkanı Adayı Aydın Ayaydın'ı eleştiren Ali Mahir Başarır'a, "Aydın Bey'e söz söylemek kalibresini aşar" dedi. Başarır, Mete'ye, "Yazlık sarayına Marmaris'te 40 milyon ayırıp da Bodrum'un içme suyu projesine bin lira ayırmaktır, Akbelen'de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir, o cennet koyunu Beşli Çete’ye üç kuruş para için peşkeş çekmektir kalibresizlik... Budur, beyefendi" diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında ‘kalibre’ tartışması çıktı. Mete, AKP Muğla Belediye Başkanı Adayı Aydın Ayaydın'ı eleştiren Ali Mahir Başarır'a, "Aydın Bey'e söz söylemek kalibresini aşar" dedi. Başarır, Mete'ye, "Kalibreden bahsediyorsunuz. Kalibre nedir, biliyor musun? Yazlık sarayına Marmaris'te 40 milyon ayırıp da Bodrum'un içme suyu projesine bin lira ayırmaktır, Akbelen'de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir, o cennet koyunu Beşli Çete’ye üç kuruş para için peşkeş çekmektir kalibresizlik... Budur, beyefendi" diye yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AKP Muğla Belediye Başkanı Adayı Aydın Ayaydın'ı eleştirdi.

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, söz alarak, "Adayımıza, yani Aydın Bey'e laf atma hadsizliğinde bulunmuştur. Aydın Bey'e söz söylemek, Sayın Grup Başkanveki’nin kalibresini aşar. Aydın Bey'in aday olması, onların şirazesini bozmuştur. Doğrudur, çünkü 31 Mart'ta, ‘kale’ diye adlandırdıkları yerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyükşehir belediyesi olacağını hep beraber göreceklerdir" diye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır da Kadem Mete'ye şöyle yanıt verdi:

"Kalibreden bahsediyorsunuz. Kalibre nedir, biliyor musun? Yazlık sarayına Marmaris'te 40 milyon ayırıp da Bodrum'un içme suyu projesine bin lira ayırmaktır. Akbelen'de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir. O cennet koyunu Beşli Çete’ye üç kuruş para için peşkeş çekmektir. Kalibresizlik budur, beyefendi. Çiftçi, emekli, bu ülkenin gençleri yurt bulamazken, ekmek bulamazken yazlık sarayına milyarlarca lira para ayırmaktır. Kalibresizlik budur. Sen, kalibreyi otellerinle, paranla, Aydın Ayaydın'ın Beykoz'daki konaklarıyla ölçüyorsun. Ben ise emekle, ahlakla, namusla, şerefle ölçüyorum."