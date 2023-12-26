Meclis'te son mesai: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle gözler, çalışan emekliye verilecek 5 bin TL'lik ödemeye çevrildi. Torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacağı öngörülüyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ödemelerin 2 gün içinde yapılması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu sona erdi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Şimdi ise gözler çalışan emekliye verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesine çevrildi. Meclis Genel Kurulu'nda yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren torba yasa görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisinin ardından devam edilecek.

Torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacağı öngörülüyor. 5 bin liralık ödemenin, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.

ÇİFTÇİLERE DE VERİLECEK

5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.



Tepkiler üzerine çiftçilere ve çalışan emeklilere ikramiye verileceği açıklanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" demişti.



Buna göre; yapılacak olan çalışma kapsamında 5 bin TL ikramiye çiftçilere de ödenecek.