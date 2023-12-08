Meclis'ten HEDEP'in Öcalan başvurusuna yanıt: "Uygun görülürse mümkündür"

HEDEP'li milletvekillerinin PKK lideri Abdullah Öcalan'a dair başvurusuna yanıt veren TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 'uygun görülmesi' durumunda İmralı Cezaevi'nin yerinde incelenebileceğini kaydetti.

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekillerinin, 16 Kasım’da İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde bulunan ve 33 aydır haber alınmayan PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili başvurusuna yanıt verdi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın (MA) aktardığına göre başvuruya 7 Aralık'ta yanıt veren Komisyon, söz konusu durum nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiğini belirtti.

"UYGUN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA MÜMKÜNDÜR"

Komisyon, İmralı Cezaevi'nin yerinde incelemesi talebine de yanıt verdi. Komisyonun yanıtında şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu şikâyetleriniz hakkında Komisyonumuz bünyesinde kurulan ‘Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’ tarafından yerinde inceleme yapılması, heyet halinde görev yapan Alt Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olduğundan başvurunuz, gereği yapılmak üzere komisyon kayıtlarına alınmıştır.”

HEDEP'li milletvekillerinin başvurusunda, 'İmralı’da mutlak tecridin sürdüğü, cezaevinin komisyona dahi kapalı olduğu ve bir an önce aile, avukat ve bir siyasi heyet tarafından ziyaret düzenlemesi gerektiği' ifade edilmişti.