Meclis toplandı, AKP’liler saklandı

Haber Merkezi

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu “vergi artışları ve zamlar” gündemiyle olağanüstü toplandı. TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin konuşmalarından ardından yapılan, 491 milletvekilinin oy kullandığı önergede, 234 milletvekili kabul ederken, 257 milletvekilinin ret oyu vermesi üzerine görüşme önergesi kabul edilmedi.

Toplantıda ilk konuşan isim Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ oldu. Özdağ, "Vatandaşın tenceresinde et değil dert kaynadığının farkında mısınız? Bugünler daha fragman, yeni zamlar boca edilecek" dedi.

Özdağ, zamlar üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yapılan eleştiriler için ise "Bu sistemde bütün bakanlar Tayyip Erdoğan’dır. Mehmet Şimşek’e yüklenmeye gerek yoktur. O, kendisine verilen talimatları uygulamak için getirildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki ailelerin yüzde 70’den fazlasının geçinemediğini belirten Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise yurttaşların alım gücünün düştüğünü ve giderek daha da güvencesiz ha-le geldiklerini söyledi. Barınma sorununa da dikkat çeken Beştaş, "Bir evde kirada yaşamak lüks haline geldi" dedi. Toplumun yarısından fazlasının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalıştıklarını vurgulayan Beştaş, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını bile borçlanarak karşıladıklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmasına, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı selamlayarak başladı. Olağanüstü toplantı talebinin ardından internete ve ilaçlara da zam yapıldığını vurgulayan Özgür Özel, "Tatil zamanı değil Meclis zamanı dedik ve onun için geldik" dedi. Özel, iktidar milletvekillerine ise "Seçimden sonra zam bekleyen emeklilerden kaçtınız gittiniz, bugün tatile devam etmek için geldiniz" diye seslendi.

AKP milletvekillerinin ise yoklama sırasında TBMM Genel Kurulu salonuna girmedikleri, toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından salona girdikleri görüldü.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP sıralarının boş görüntüsünü; “Önce Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısı sağlanmasın, millete yüklenen zamlar konuşulmasın diye salona girmediler. Elektronik oylama yaptırdılar. Baktılar ki çare yok, muhalefet milletin iradesine sahip çıkıyor, apar topar salona girdiler. Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış” açıklaması ile sosyal medya hesabında paylaştı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da yerinden; “Saklanmayın AK Partililer, saklanmayın gelin” dedi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi milletvekillerinin yoklamaya katıldıkları görüldü.