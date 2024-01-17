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Meclis, TSK'nin Aden Körfezi ve Arap Denizi'ndeki görev süresini uzattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Güncel
  • 17.01.2024 19:24
  • Giriş: 17.01.2024 19:24
  • Güncelleme: 17.01.2024 19:26
Kaynak: AA
Meclis, TSK'nin Aden Körfezi ve Arap Denizi'ndeki görev süresini uzattı
FOTOĞRAF: AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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