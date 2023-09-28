Meclis’in ilk gündemi tartışmalı Anayasa

Meclis’in yeni yasama yılı pazar günü başlayacak. İktidarın gündeminde Anayasa değişikliği teklifi ve muhalefetin sesini kısacak içtüzük düzenlemesi bulunuyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan 28’inci Yasama Dönemine yaz arası veren TBMM, pazar günü yapılacak özel oturumla ikinci yasama yılına başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği özel oturumda, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak.

Meclis’te yasama çalışmalarının ise Salı günü başlaması planlanıyor. İktidar, çok sayıda ekonomik paketin ‘yolda’ olduğunu bildirse de ajandasında tartışmalı düzenlemeler yer alıyor. Eski AKP Genel Başkanvekili, yeni dönemin Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis’in yeni İçtüzük’e hakkındaki açıklamaları ile bu yöndeki adımların önünü açtı. Kurtulmuş, “Her görüşmede arkadaşlarımız ‘evet bu içtüzükle bu iş olmuyor’ diyor. Öncelikle Meclis’in etkin çalışmasının temin edilmesi lazım. Bunun için komisyonların ciddi şekilde çalıştırılması gerekiyor. Meclis’te, özellikle yasa tekliflerinin oylanması noktasında, görüşmelerde gayriinsanı görüntülerin ortaya çıkmayacağı bir sistem kurmak durumundayız” sözleriyle çalışmaların işaretini verdi.

AMAÇ SESİ KISMAK

Cumhur İttifakı’nın yeni İçtüzük çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler de edinildi. Buna göre, 20 yıldır muhalefetin tüm talebine rağmen komisyonları etkin bir şekilde çalışmayan AKP, bu durumu gerekçe göstererek genel kurul konuşma sürelerini hedef alacak. İktidar, yeni İçtüzükle komisyonlarda milletvekillerinin söz hakkını bir süre artırmaya karşılık, televizyon yayınlarının da yapıldığı genel kurul konuşma sürelerini kısmak istiyor. Muhalefet milletvekillerinin bütçe görüşmeleri başta olmak üzere çok sayıda oturumda görüşmeleri ‘yavaşlattığı’ ve etkin propaganda imkânı bulduğu tespiti ile hareket eden iktidar, muhalefet ile yapacağı temasların ardından çalışmalarına son noktayı koyacak.

İKTİDARIN UMUDU

AKP’nin gündemindeki bir diğer düzenleme, Anayasa değişikliği teklifi olacak. Geçen yasama döneminde görüşülmeyen, ‘aile birliği’ adı altında tartışmalı hükmü ve çeşitli kıyafetlere Anayasal güvenceyi içeren teklifi Meclis’e doğrudan kabul ettirmek için yeterli sandalyeye sahip olmayan iktidar, muhalefet ile görüşmeler yapacak. AKP-MHP ittifakının özellikle Saadet Partisi-Gelecek Grubu ile DEVA’dan ‘umutlu’ olduğu kaydedildi.