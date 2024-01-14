Meclis’te bu hafta: Gözler emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmede

Meclis 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yoğun bir gündemle başlayacak. Asker ölümleri, yargı krizi, TİP Milletvekili Can Atalay’ın durumu, emekli maaşlarına zam gibi pek çok konu gündemi belirleyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27 Aralık’ta ara verdiği çalışmalarına 16 Ocak’ta yeniden başlayacak. Çalışmalara ara verilen sürede yaşananlar Meclis’in gündemini etkileyecek.



Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Meclis gündeminin en sıcak konu başlığı Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesi olacak.

İYİ Parti’nin ortak bildiri talebinin gündeme alınması beklenen ilk mesai gününde Meclis’teki partilerin bir kınama bildirisi yayımlaması bekleniyor. Aralık ayı sonunda 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yayımlanan bildiriyi de bildirilerin sorunu çözmeyeceğini ifade ederek imzalamayan CHP, aynı tavrı sergileyecek.

BAKANLAR BİLGİLENDİRME YAPABİLİR



CHP ve İYİ Parti’nin son dönemde yaşanan çatışmalar, güvenlik açıkları ve can kayıplarıyla ilgili Meclis’in bilgilendirilmesi talebi de bulunuyor. İYİ Parti konuya ilişkin genel görüşme açılması ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarının Meclis'i bilgilendirmesi talebini de Meclis’e iletti. Talebin iktidar partisi tarafından kabul görmesi halinde bu hafta Meclis’in çatışmalarla ilgili kapalı bir toplantı yapması gündeme gelecek.

CAN ATALAY’LA İLGİLİ TUTUM NE OLACAK?



Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki kriz siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Meclis’in ara verdiği dönemde yargıdaki krizin görüşülmesi için CHP’nin yaptığı Meclis’in olağanüstü toplanması çağrısı iç tüzüğe uygun olmadığı gerekçesiyle karşılıksız kalmıştı. Bu hafta yargı krizi gündemli bir oturumun yapılması beklenmiyor. Ancak krizin doğrudan etkilediği tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın durumunun ne olacağı merak konusu. Zira Yargıtay’ın son kararının uygulanması halinde Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Meclis’te okunabilir.

İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİĞİ GENEL KURUL’A GELECEK Mİ?



Meclis ara vermeden önce Dışişleri Komisyonu’ndan geçen İsveç’in NATO’ya üye olmasına ilişkin protokolün Genel Kurul’a ne zaman geleceği de sadece Türkiye değil dünya kamuoyunun merak ettiği bir başlık. AKP'li kurmaylar, önümüzdeki haftalarda gündeme alınabileceğini söyleyerek net bir tarih vermekten kaçınıyor. Protokolün bu hafta Genel Kurul gündemine alınması beklenmiyor.

TORBA TEKLİF PLAN BÜTÇE KOMİSYONU’NDA



Meclis’in gündeminde asgari ücret desteğini 500 liradan 700 liraya çıkaran, kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba teklif olacak. Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’a sevk edilecek.

EMEKLİ MAAŞLARI ÖNCE KABİNEDE ARDINDAN MECLİS’TE



SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin gündeme gelmesi ise kabinenin onayına bağlı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryolar var. Bu senaryolardan hangisinin hayata geçirileceğine bu hafta yapılacak Kabine toplantısında karar verilecek. Ardından çalışmanın Meclis'e sevk edilmesi ve görüşülen torba teklife eklenmesi bekleniyor.

Asker ölümleri sebebiyle ertelenen aday tanıtım toplantılarının da bu hafta yapılması bekleniyor. AKP, İYİ Parti ve CHP aday tanıtım toplantılarını ve tüm siyasi programlarını 9 askerin hayatını kaybetmesi sebebiyle ertelemişti.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.