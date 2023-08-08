Meclis’te direnişin sesi yankılanacak

Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamına karşı olağanüstü toplanacak Meclis’e İkizköylüler çıkartma yapacak. İkizköy Çevre Komitesi’nden Deniz Gümüşel, İkizköylülerin mücadeleyi her alanda devam ettirdiğini söyledi.

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda, Limak Holding’in maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine engel olmak için başlatılan direnişin 16’ncı gününde Meclis olağanüstü toplanıyor. Saat 15.00’te yapılacak olan birleşimde, CHP’nin Akbelen Ormanı’nda maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.

Önceki gün ülkenin dört bir yanından gelen yaşam savunucularıyla Akbelen Ormanı’nda bir araya gelerek, “Burayı bırakmayacağız” diyen İkizköylüler, Karacahisarlılar ve Çamköylüler Akbelen Ormanı için Ankara’ya gidiyor. Akbelen Ormanı için yapılan çağrıda, “Köyümüz, topraklarımız, geleceğimiz için mücadelemiz yılmadan sürüyor. Çağrımız bütün milletvekillerine ve siyasi partilere. Meclis, Akbelen için olağanüstü toplanıyor. Biz İkizköylüler Ankara’da olacağız. Sizleri de Akbelen için Meclis’e, bu katliamın daha da büyümesini engellemek için göreve davet ediyoruz” denildi.

İkizköy Çevre Komitesi’nden Deniz Gümüşel, “Nöbet alanını boş bırakmadık ama mücadelenin çok boyutlu olduğunun farkındayız. Hem Akbelen Ormanı’nda hem de Ankara’da mücadelemiz sürecek. İkizköylüler 4 yıldır olduğu gibi ağaçlarını korumak için mücadelelerini her yerde devam ettiriyor. Ağaç kesimi başladığında bölgeye milletvekillerinden Meclis’te bu konunun görüşülmesini istedik” dedi. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, Akbelen’de nöbetin devam ettiğini vurgulayarak, “Bölgede her ne kadar ağaçların 3’te 2’si kesilmiş olsa da bu alan orman niteliğini koruyor. Maden ocağı yapılmadığı sürece burası bir orman ve ocak yaptırılmadığı sürece kazanılacak hâlâ çok şey var. Direniş alanındaki bazı arkadaşlarımız Meclis’e gidecek ama nöbet sürüyor” diye konuştu.

ZEYTİNLER TEHLİKEDE

Atal, şunları dile getirdi: “Akbelen Orman’ı direnişi sadece doğayı, ormanları korumaktan çok öte. İklim krizi ve gıda krizi yaşanırken buraya maden ocağı yapılması 88 bin dönüm tarım arazisini, 50 bin dönüme yakın zeytinliği etkileyecek. Ayrıca Bodrum’un su yataklarının yer değiştirme riski de var. Çevreyi ve doğayı koruma mücadelesinin dışında meseleye bütünsel bir bakış açısıyla bakıldığında Akbelen Ormanı’nın ulusal güvenlik boyutuyla değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sebeple Meclis’te görüşülmesi bu sürecin görünür kılınması açısından çok önemli.”

SOYER ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akbelen Ormanı’nda direnişlerini sürdüren yurttaşlarla buluştu.Dayanışma mesajı veren Soyer, her cumartesi İzmir’den Akbelene araba kaldırılacağını duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Orman Gürün de Akbelen’deki ağaç kesimine karşı açıklama yaptı: "Biz doğa, çevre ve insanımız için mücadele etmeyi sürdürüyoruz.”