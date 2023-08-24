Meclis’te kadrolaşma yarışı

Hüseyin Şimşek

TBMM’nin iki AKP’li başkanı, daire başkanları başta olmak üzere çok sayıda atama yüzünden karşı karşıya geldi. Yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un kritik birimlere yaptığı "son dakika" atamaları, “Kanuna uygun” bulsa da bu kişilerden bazılarını görevden aldı, yerine yeni atamalar yaptı.

Şentop, 14 ve 28 Mayıs seçim sürecinde tatilde olan Meclis’te yüzlerce tartışmalı atamaya imza attı. Partilerin seçim mesaisi verdiği süreçte koruma polisi daire başkan yardımcısı, bazı vakit namazlarını kıldıran imamın başmüşavir, aşçı ise başkan yardımcısı kadrosuna atandı. Kütüphanedeki birim başkanı da Destek Hizmetleri Dairesi’nin başkanlığına getirildi. Bu şekilde yaklaşık 400 atamanın yapıldığı bildirildi. Atamalara karşı Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası devreye girerek iptal başvurusunda bulundu. Konunun yargıya taşındığı öğrenildi.

KANUNİ AMA ETİK DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın soru önergesine bir yanıt gönderen Kurtulmuş, atamaların kanuni olduğunu öne sürdü. Atamalarda hukuki bir sorun olmadığını bildiren Kurtulmuş, buna rağmen Şentop’un kısa süre önce atadığı en az 32 ismi görevden aldı ve çoğunu eski birimlerine geri yolladı, bazılarına daha düşük pozisyonda görevler verdi. Özellikle daire başkanları ile yolların ayrıldığı ve bu isimlerin eski görevlerine döndükleri için tepkili oldukları kaydedildi. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atanan eski Kütüphane Birim Başkanı’nın da bu isimler arasında yer aldığı aktarıldı. Şentop’un etik bulunmayan atamaları arasında gösterilen daire başkanı, Kurtulmuş tarafından yeniden kütüphaneye atanırken yerine ise Adalet Bakanlığı’ndan bir bürokratın getirildiği kaydedildi.

İKİ İSİM KARŞI KARŞIYA GELDİ

Atamalar hakkında BirGün’e konuşan bir sendika temsilcisi, Şentop’un hem liyakata hem de kanuna aykırı atamalar yaptığını, Kurtulmuş’un ise bu yanlışı düzeltmek yerine kendi ekibini göreve getirmek için çalıştığını bildirdi. Meclis Başkanı’nın sınavın zorunlu olduğu görevlere atamalar yaptığını kaydeden sendika temsilcisi, “İki ismin karşı karşıya geldiği doğru ancak yaşananlar tamamen kadrolara sahip olabilmek için yaşanıyor. Kimsenin hukuk ya da etik derdi yok. Eğer öyle olsaydı sınavla atama yapılabilecek yerlere Meclis Başkanı’nın emriyle atanan isimlerin tamamı yeni dönemde görevden alınırdı” dedi. Haber Merkezi