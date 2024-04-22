Meclis’ten Saray’a, “Meclis saygınlığı” hatırlatması

Başkanlık sistemiyle TBMM’nin etkinliğinin giderek azalması, Kabine ile Meclis Başkanlığı’nı karşı karşıya getirdi. TBMM Başkanlığı, “Yeterli cevaplar verilmesi” için “Gerekli girişimlerde” bulunulduğunu açıkladı.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergelere tatmin edici yanıtlar alamadı. Karasu’nun gemideki ilk seferinde kaybolan genç mühendis Yiğit Acar’ın akıbeti ve Sivas İl Özel İdaresi’nde yapılan personel istihdamına yönelik soruları, “Görev ve yetki alanı dışında” olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından baypas edildi.

Sorularına yanıt alamayan ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın benzer şekilde pek çok milletvekilinin soru önergelerini iade ettiğini anımsatan CHP’li Karasu, TBMM Başkanlığı’na başvurdu. Karasu’nun başvurusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın yetki alanına girmeyen önergeleri, bakanlıklara tevdi etmesi gerektiği vurgulandı. Önergeleri Meclis İçtüzüğü’ne uygun verdiğini aktaran Karasu başvurusunda, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle sunmuş olduğum soru önergelerim bakanlıkların görev ve yetki alanına girdiği gerekçesiyle yanıtsız bırakılmıştır. Yasamanın bilgi edinme ve denetim işlevlerinin kuvvetlendirilmesi bakımından soruların yanıtsız bırakılması hususunda Meclis Başkanlığı’nın sessiz kalması kabul edilebilecek bir tutum değildir” ifadelerini kullandı.

TBMM’NİN DENETLEME YETKİSİ YOK

TBMM Başkanlığı’nın CHP Milletvekili Ulaş Karasu’ya verdiği yanıt ise dikkati çekti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı yanıtta, “Önergelere TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde, soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr yanıtlar vermeleri için yazı gönderilmiştir. Ancak TBMM Başkanlığı’nın yanıtların içeriğini denetleme yetkisi yoktur” denildi.

MECLİS SAYGINLIĞI VURGUSU

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı’nın yetkisinin, “Önerge muhatabı ve sahibi arasında koordineyi sağlamakla” sınırlı olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bununla birlikte önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi başkanlığımızca 5 Aralık 2023’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir. Yazılı soru önergelerinin süresi içinde ve yeterli içerikle cevaplandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.”