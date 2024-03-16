Meddah ve Ortaoyunu turnede

Mahir KANAAT

İBB Şehir Tiyatroları “Vakitlerden Bir Vakit” adlı meddah ve “Ödüllü” isimli ortaoyununu, Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde de seyircisiyle buluşturuyor. Tarık Şerbetçioğlu’nun yazıp yönettiği ve Meddah rolüyle sahneye çıktığı “Vakitlerden Bir Vakit” ve Nihat Alpteki’nin yönettiği, vaktiyle Kavuklu Hamdi ve ekibinin oynadığı “Ödüllü”, klasik sahnelenişinden ilham alıyor.

Ücretsiz oyunlar 19, 26 Mart ve 2 Nisan saat 20.30’da. Ayrıca 18 Mart, 25 Mart ve 1 Nisan'da, “Vakitlerden Bir Vakit” 18.00’de, “Ödüllü” 20.30’da Müze Gazhane Meydan Sahne’de.