MediaCat 2023’ün manşetlerini seçti: 4 manşetten 3’ü BirGün’ün

MediaCat'in 'Yılın Manşetleri' listesine BirGün damga vurdu. Gazetemizin üç manşeti 'Yılın Manşetleri' listesine seçildi.

MediaCat'in 2007'den bu yana seçtiği 'Yılın Manşetleri' listesine BirGün bir kez daha damga vurdu.

90 ulusal gazete/derginin manşeti ve kapağı jüri tarafından değerlendirildi. Gazetemiz BirGün'ün 3 manşeti, Posta'nın ise 8 Şubat tarihli manşet, 'Yılın Manşetleri' listesine seçildi.

BirGün'ün 'Yılın Manşetleri' listesine seçilen manşetleri ise şöyle:

1 Ocak 2023: "Umut ile Sevda ile Düş ile: Yürüyüş başlıyor"

10 Mayıs 2023: "Saray seçim siyasetini iftira ve gerilim üzerine kurdu: Külliye'n yalan"

25 Kasım 2023: AYAKTAYIZ

'Yılın Manşetleri' listesine BirGün'ün dışında Posta'nın 8 Şubat 2023 tarihli 'Sözün bittiği yer' başlıklı manşeti yer aldı.

DERGİ KAPAKLARI

'Dergi Kapakları Listesi'nde ise Marie Claire'nin Ekim 2023 tarihli "Gerçek ve Hür" kapağı ile Kafa Dergisi'nin Aralık 2023 tarihli "2023 Dump" başlıklı kapağı yer aldı.