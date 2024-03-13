Medipol’ün arazi oyunları

İstanbul’da okul yapılması şartıyla devlete bağışlanan arazinin Medipol’e kiralanmasına karşı açılan davanın seyri değişti. AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne bağışlanan bir arazi ise sessiz sedasız Medipol’e satıldı.

İsmail ARI

Bir yurttaşın okul yapılması için devlete bağışladığı ve yıllarca atıl bırakıldıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu özel Medipol’e kiralanan arsaya ilişkin yeni ayrıntılar açığa çıktı. Ayrıca Üsküdar Belediyesi’ne bağışlanan bir başka arsanın da Medipol’e satıldığı belirlendi.

Bir yurttaş, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ndeki 640 metrekare büyüklüğündeki arazisini 1994 yılında “ortaokul alanı” olarak kullanılması şartıyla devlete bağışladı.

Arsa yıllarca atıl bırakıldı ve 2017 yılına kadar çivi dahi çakılmadı. 2017 yılında arazinin hemen yanında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Özel Medipol Hastanesi tarafından “otopark” olarak kullanılmaya başlandı.

MEB YALAN SÖYLEDİ

Araziyi devlete bağışlayan yurttaşın varisi Emre Özipek, bağış şartına uygun olarak kullanılmayan arazinin iadesi için hukuk mücadelesi başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı.

HÂKİM DEĞİŞTİ

Dava çok önemli bir aşamaya gelmişken birden mahkemenin hâkimi değişti. Yeni atanan hâkim 2021’de “zamanaşımını” gerekçe göstererek davaya ilişkin “ret kararı” verdi. Arsanın varisi Özipek kararı istinafa (Bölge Adliye Mahkemesi’ne) taşıdı. Mahkeme, ret kararını kaldırarak dosyayı davanın yeniden görülmesi için 2023’ün son günlerinde ilk mahkemeye gönderdi. Hukuk mücadelesine devam eden Özipek, “Davanın bile isteye sürüncemede bırakıldığını, davanın yıllarca sürdürüleceğini” vurgulayarak yargı sürecinin devam etmesine rağmen Medipol’ün hızla inşaata başladığını açıkladı.

SOYLU DEVREDE

Tüm bunlar yaşanırken arsa 2019’da Medipol’ün kurucu vakfı olan Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na kiralandı. Ayrıca, arsanın varisi Özipek, “Görevini kötüye kullandığı ve usulsüzlüklere göz yumduğu” gerekçesiyle AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile belediye yöneticileri hakkında da şikâyette bulundu. Ancak dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020’de şikâyetin işleme konmamasına karar verdi.

BELEDİYE İŞİN İÇİNDE

Medipol’ün aldığı arsa sadece bununla da sınırlı değil. Yine hastanenin hemen yanında bulunan 720 metrekare büyüklüğündeki bir arazi de 2017 yılında AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne bağışlandı. Arsanın sahibi olan şirket, bağış karşılığında vergi borçlarını sildirdi. Ancak kısa süre sonra, 2018 yılında arsa için yeni bir adım atıldı. Arazi, AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından 1 milyon 975 bin TL’ye Medipol’ün kurucu vakfı olan Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na satıldı.

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İBB PLANLARI İPTAL ETTİRDİ

Medipol’e giden araziler için hazırlanan imar planları da kısa süre önce iptal edilmişti. AKP’li Murat Kurum’un yönettiği dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Medipol Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürmüştü. İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu plan değişikliğini yargıya taşıdı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi.