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Medvedev, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Daniil Medvedev, Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek finalinde yarı finale çıktı.

Spor
  • 24.01.2024 10:32
  • Giriş: 24.01.2024 10:32
  • Güncelleme: 24.01.2024 10:39
Kaynak: AA
Medvedev, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Fotoğraf: Depophotos

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 9 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansındaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 59 dakika süren karşılaşmada Rus Daniil Medvedev, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 7-6, 2-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Medvedev, yarı finalde Alexander Zverev-Carlos Alcaraz maçının galibiyle karşılaşacak.

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