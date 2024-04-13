Medya Ombudsmanı Bildirici: Jakuziyi araştırmak ne kadar zor olabilirdi?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’ne ilişkin çıkan jakuzi haberlerini eleştirdi. Bildirici, "Gazeteciliğin, özellikle de ‘muhalif gazeteciliğin’ itibarı zedelendi” dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu ve içinde jakuzi bulunduğu yönündeki iddialarıyla ilgili haberleri eleştirdi.

"Jakuziyi araştırmak ne kadar zor olabilirdi?" diyen Bildirici, söz konusu iddianın teyitlenmeden haber yapılmasına tepki gösterdi.

Bildirici, iddianın sosyal medyada yayılan temsili bir jakuzi görseliyle verilmesini değerlendirdiği yazısında şunları kaydetti:

“Bu ‘jakuzi’ vakasından da geriye gazetecilik dersleri kaldı. Sözü dolaştırmadan hemen söyleyeyim; Özkan’ın sözlerini haber yaparken sadece onun dedikleriyle yetinmek yanlıştı.

‘6 bin metrekare’ ve ‘jakuzi’ gibi hayret verici bir iddiayı duyan gazetecinin yapması gereken ilk iş hemen klavyeye sarılmak değil, bu iddiayı doğrulamak için ilgilileri aramak, ‘Başkanlık katı’nın görüntüsünü almaya çalışmak olmalıydı. Bu da çok zor olmasa gerek.

Madem internette son dönemde moda olan yaklaşımla araştırmadan, soruşturmadan ve sadece Özkan’ın sözleriyle haber yapıldı; yalanlamalar gelince hemen, hiç beklemeden bu bilgilerin de eklenmesi ve haberlerin düzeltilmesi gerekirdi.”

Bildirici, “Nitekim ‘jakuzi’ vakasında belediyede varlığı doğrulanan büyük israf, gerçek dışı olduğu ortaya çıkan jakuziye kurban gitti. Gazeteciliğin, özellikle de ‘muhalif gazeteciliğin’ itibarı zedelendi” dedi.