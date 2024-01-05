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Megadeth İstanbul'a geliyor

Metal müziğin önde gelen gruplarından Megadeth, 12 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Kültür Sanat
  • 05.01.2024 13:21
  • Giriş: 05.01.2024 13:21
  • Güncelleme: 05.01.2024 13:34
Kaynak: Haber Merkezi
Megadeth İstanbul'a geliyor

Thrash metal grubu Megadeth, "Crush the World Tour" kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Dünyanın en iyi metal gruplarından olan Megadeth, 12 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. 

Megadeth’in 12 Haziran İstanbul konserinde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.

Konser biletleri 8 Ocak'ta genel satışa çıkacak. 

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