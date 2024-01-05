Megadeth İstanbul'a geliyor
Metal müziğin önde gelen gruplarından Megadeth, 12 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.
Thrash metal grubu Megadeth, "Crush the World Tour" kapsamında Türkiye'ye geliyor.
Dünyanın en iyi metal gruplarından olan Megadeth, 12 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.
%100 Metal İftiharla Sunar: Thrash metal efsanesi Megadeth, 12 Haziran'da bir kez daha KüçükÇiftlik Park'ta!— KüçükÇiftlik Park (@KucukCiftlik) January 5, 2024
İkonik şarkıları ve sahnesiyle 2024'e metal müziğin kalesi KüçükÇiftlik Park'ta damga vuracak Megadeth konserinin biletleri 8 Ocak Pazartesi 11.00'de satışa açılıyor! pic.twitter.com/p2pHefYl92
Megadeth’in 12 Haziran İstanbul konserinde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.
Konser biletleri 8 Ocak'ta genel satışa çıkacak.