Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler” Sergisi Kuşadası Ada Modern Galeri’de

Uluslararası üne sahip heykeltıraş Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler” sergisi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde, Kuşadası Ada Modern Sanat Galerisi’nde açıldı. Aksoy'un “Sergim, insana, ruhlar dünyasına, içsel güce ve doğanın kutsanmasına bir gönderme yapıyor” diye tanımladığı sergi, 27 Mayıs’a kadar Ada Modern’de görülebilir.

Kendine özgü formlarla oluşturduğu, evrensel duyguları simgeleyen büyük ölçekli yapıtlarıyla sanatçı kariyerini gerçekleştirmiş, uluslararası üne sahip heykeltıraş Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler” sergisi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde, Kuşadası Ada Modern Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışı, Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen özel bir kokteylle gerçekleşti. Çok sayıda sanatçı ve sanatseverin katıldığı sergide; CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Av. Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, heykeltıraş Mehmet Aksoy ve serginin küratörü İbrahim Karaoğlu da yer aldı.

Açılışta konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Belediyesi ve KUSAV işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte; Ada Modern Sanat Galerisi’nde dünyaca ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy’u ağırlamaktan dolayı mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

AKSOY: DOĞANIN KUTSANMASINA BİR GÖNDERME

Heykeltıraş Mehmet Aksoy ise “Şamanlar ve Mitler” adlı sergisinde, insan ve doğa arasındaki bozulan ilişkiye dikkat çekmek istediğini belirterek, “Sergim, insana, ruhlar dünyasına, içsel güce ve doğanın kutsanmasına bir gönderme yapıyor” dedi.

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Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu da, “Sanatçı Mehmet Aksoy, bu sergisindeki sanat aurasını şamanik metaforlarla kuruyor… Heykelleri, bulunduğu mekâna kendine özgü bir simya katan; o mekânın ruhunu görsel imgelemlerle yeniden tanımlayan bir sanatçı Mehmet Aksoy…”diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Ada Modern Sanat Galerimiz dünyaca ünlü sanatçımız Mehmet Aksoy’un ‘Şamanlar ve Mitler’ sergisinin açılışını Aydın Milletvekilimiz Sn. Bülent Tezcan’ın da katılımıyla gerçekleştirdik. Şaman kültürünü etkileyici imgeler ile bizlerle buluşturan kıymetli sanatçımızın sergisini 27 Mayıs tarihine kadar mutlaka ziyaret etmelisiniz” dedi.

İnsanı odak alarak, onun mitolojisini çağdaş, estetik biçemle, güncel göndermelerle ve sorgulayarak sunan bir sanat evrenine sahip olan heykeltıraş Aksoy’un yapıtlarından oluşan sergi, 27 Mayıs’a kadar Ada Modern’de görülebilir.