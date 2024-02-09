Mehmet Ali Sanlıkol ‘Bir İstanbul Çelebisi’ ile CRR’de!

Kültür Sanat Servisi

A Gentleman of Istanbul (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle En İyi Klasik Müzik Kaydı dalında bu yıl Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Mehmet Ali Sanlıkol, 24 Şubat’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Konserde Sanlıkol’a orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Sanlıkol'un "Bir İstanbul Çelebisi" adlı eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği konserde, G.F. Handel'in "Julius Caesar Mısır'da Uvertürü” ve B. Bartók'un "Çelesta, Vurma Çalgılar ve Yaylılar için Müzik" eserleri de yorumlanacak.

"A Gentleman of Istanbul", Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden esinlenerek; yaylılar, vurmalılar, piyano, ud, ney ve tenor için bestelenmiş dört bölümlük bir senfoni. Beste, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden seçilen öğeleri modern bir müzikal dil ile yorumluyor. "Viyana'nın Saatleri ve Çanları" bölümü Bartok etkileri taşırken, "Kaya Sultan'ın Ölümü" bir caz baladı olarak piyanonun etrafında şekilleniyor. "Vejetaryen Dervişler" bölümü, ney eşliğinde Türk Tasavvuf ve Afrika müziklerinin bir karışımı olarak sunuluyor. Son bölüm olan "Büyük İskender", klasik Osmanlı/Türk müziği özelliklerini bünyesinde barındırırken, metnin programatik doğası sanatçıya özgürlük alanı sağlıyor.