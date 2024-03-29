Mehmet Altınöz: Çamur atmaya kalkmaları anlaşılır değil, çalışın kazanın

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, "Başka belediye başkan adaylarının bile bize çamur atmaya kalkması anlaşılır bir şey değil. Siz de çalışın siz de kazanın" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Çatalca'da pazar ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Seçim kampanyası boyunca bu sürece zarar vermek isteyenler olduğunu belirten Altınöz, "Bizim partimizden bazı arkadaşlarımızı etkilemek suretiyle, seçim kampanyasında bize karşı iç muhalefet oluşturmak isteyen iç ve dış güçler ortaya çıktı. Bunlar partimizi büyüten unsurlar çünkü partimizin sahadaki gücünü gören bazı parti yöneticileri içerimizde fitne ateşi ortaya koymak istediler ama bunda başarılı olamadılar" diye konuştu.

"KAMPANYAMIZIN AKTİF OLMASI RAHATSIZLIK YARATTI"

"Özelikle de seçim kampanyamızın çok aktif olması rahatsızlığa neden oldu" diyen Altınöz, "Erbakan hocamızın tabiriyle gulu gulu dansı yapmaya başladılar. Bu bizim 31 Mart'taki gücümüzü de önceden bir bakıma ilan etmemize neden oldu. Üye sayımız arttı ve 520 bini geçti. Türkiye'nin en çok üye sayısı olan üçüncü partisiyiz. 520 bini geçmek çok önemli bir konu" ifadelerini kullandı.

Altınöz, şunları söyledi: "Biz partimizi kurduğumuz zaman son dönemde her gün 5 bin üye yaptık. Partimiz dimdik yukarı çıkan bir ivme ile zafere doğru ilerliyor. Zaten 31 Mart akşamı bunu hep birlikte göreceğiz."

"ÇAMUR ATMAYA KALKMALARI ANLAŞILIR DEĞİL"

"Özellikle pankartlarımızın, broşürlerimizin, afişlerimizin İstanbul'da çok yaygın olması bazı partileri çok rahatsız etmiş" ifadesini kullanan Altınöz, şunları kaydetti:

"Hatta bizimle hukuki ve insani olarak yakın olan arkadaşlarımızın bile, başka belediye başkan adaylarının bile bize çamur atmaya kalkması anlaşılır bir şey değil. Siz de çalışın siz de kazanın. Gece gündüz, yağmur çamur demeden teşkilatımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz. Kazanacağımızı gören rakiplerimiz bizi tebrik etmeli çünkü bu teşkilatın çalışması sonucu bir başarı elde edilecek. Biz tüm partilere saygılıyız, hepsinin standını ziyaret ediyoruz. Biz komplekssiz bir partiyiz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Yeniden Refah'ı kurduğundan beri iki konuyu çok önemsiyoruz. İyi olan işleri takdir edeceğiz, eksiklerin giderilmesini sağlayacağız, yanlışlar varsa iktidarı uyaracağız demişti. Bir de siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz demişti. Bunu Türkiye'de tek söyleyen Genel Başkanımız Erbakan'dır. Biz de bu çerçevede ilerliyoruz. İnşallah gece gündüz çalışıp, İstanbul'u da Ankara'yı da kazanacağız."