Mehmet Cengiz, kendini savundu: Allah beni öyle yaratmış

Aldığı ihaleler ve doğa katliamlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Cengiz, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Çok çalıştığını söyleyen Cengiz, “Benim hayatım böyle. Allah beni öyle yaratmış” dedi. Yurt dışına yatırımlara başlayan Cengiz, Türkiye’de çalıştıracak ‘adam’ bulamadığını da iddia etti.

AKP iktarında aldığı ihalelerle zenginleşen iş insanlarından Mehmet Cengiz, muhalefetin ‘5’li çete’ olarak nitelediği isimler arasında yer alıyor. Aldığı ihalelerin ‘usulsüz’ olmasıyla gündeme gelen Cengiz’in projeleri de birçok doğa katliamına neden oldu. Cengiz’in holdingi, son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki inşaat projelerinde çevre katliamlarına neden olduğu, anahtar teslim ihaleler aldığı ve vergi borçlarının silindiği gibi tartışmalarla sık sık gündeme geliyor.

‘ALLAH BÖYLE YARATMIŞ’

Bu gibi eleştiriler alan Cengiz, kendini ‘Allah beni öyle yaratmış’ diye savundu. Romanya’da Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a konuşan Cengiz, şunları söyledi: "Ben olmayan yatırımları yaptım bu ülkede... Niye taşlandım o kadar? Maalesef Türkiye'de çok iyi bir şey yaptığında kimse okumuyor. Olumsuz bir şey olunca herkes onu okuyor. Böyle olmaz... Ben 45 yıldır çalışıyorum, beş yıldır denize giriyorum. Benim hayatım böyle. Allah beni öyle yaratmış."

‘EKONOMİDEN ENDİŞE ETMEYE GEREK YOK’

Mehmet Cengiz Türkiye ekonomisinin önünün açık olduğunu iddia ederken; son olarak resmi verilerde yüzde 9 olarak açıklanan işsizlik oranına rağmen ‘Türkiye’de çalışmak için adam bulamadıklarını’ savundu.

Cengiz, şunları söyledi:

"Ekonomimizin önü çok açık, hiç endişe etmeye gerek yok. Ama biraz sıkıntı yaşanacak. Bakın görüyorsunuz Türk insanı dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Bu işin altından kalkarız. Merak edecek bir şey yok. Ama dünyada pandemi oldu, bir kriz var. Biz de biraz daha fazla var. Çalışmamız lazım. Çalışarak olur, çalışmazsak olmaz. Ama Türkiye'de adam bulamıyoruz."

‘ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YAKIN’

Enflasyon için düşüş beklentisinde olduğunu söyleyen Cengiz, ‘umutlu’ olduğunu şöyle vurguladı:

"Bence düşüşler yakın, sonuna geldik. Sonu dediğim biraz daha sürecek ama sana yaklaştık. Umutluyum. Umut etmek zorundayız. Çalışmamız lazım. Çalışarak bu işin altından kalkabiliriz. Tekrar ediyorum çalışmadan olmaz.”