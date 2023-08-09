Mehmet Ceyhan yanıtladı: Covid-19'un yeni varyantı 'Eris' Türkiye'de yayılır mı?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün yeni varyantı Eris’in Türkiye’de yayılıp yayılmayacağı konusunda “Pandeminin artık eskisi gibi alevlenmesi söz konusu değil. Bağışıklığımız güçlendi” dedi.

İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. Eris, yüzde 39.4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın 2. varyant olarak kayıtlara geçti. Covid-19'un yeni varyantının görülmesi akıllara “Eris, Türkiye’ye de yayılır mı?” sorusunu getirdi.

Milliyet'in haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandeminin eskisi gibi alevlenmesinin söz konusu olmadığını belirterek şunları söyledi: "Aşılar, geçirilen Covid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Artık yeni salgın beklemiyoruz. Tek tek vakalar olabilir. Şu anda da var etrafımızda. Bu varyantlar birkaç ülkede fark ediliyor, sonra görülmüyor. Çünkü eskisi gibi yoğun test yapılmıyor."

Birçok varyantın tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti:

"Mesela gribin henüz bize gelmeyen insandan insana bulaş özelliği kazanmayan, örneğin Güneydoğu Asya’da görülmeye devam eden tipleri var. O insandan insana bulaş özelliği kazanmadığı için bir salgın riski oluşturmuyor. İlk çıktığında örneğin kuş gribi, hayvanlardan insanlara ilk defa bulaştı ve kısmi yayılım gösterdi fakat sonra bağışıklık gelişti ve insandan insana bulaş özelliği kazanamadığı için risk kayboldu."