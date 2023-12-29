Mehmet Demirkol'dan Suudi yetkililerle anlaşmaya çalışan TFF'ye tepki: Bu kadar çapsızlık fazla!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan 'Atatürk' krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. Spor yazarı Mehmet Demirkol, TFF'nin yaşanan olay ile ilgili tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında Suudi yetkililerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer alacağı tişört ve pankartlara izin vermediği için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmak istemediklerinden dolayı iptal olan Süper Kupa Finali ve yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.





"SANANE LAN BENİM GİYECEĞİM TİŞÖRTTEN"

Demirkol, "Kibarca nasıl denilir bilmiyorum ama sanane lan benim giyeceğim tişörtten. Senin ülkende maç yapıyorum, seni onurlandırıyorum ama sen bana bunu yapıyorsun! Sanane lan!" yorumunda bulundu.

"NEYİN PAZARLIĞINI YAPIYORSUN SEN?"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin henüz bir açıklama yapmamasını eleştiren Demirkol, "Bu kadar çapsızlık, ilkesizlik çok fazla. Bu konu taviz verilebilecek bir konu mu? Yemişim derbisini yani. İlkesel bir durum bu. Dışarıya karşı kendi ulusunun kurucu liderini pazarlık yapabilir misin ya sen! Neyin pazarlığını yapıyorsun sen! Bu kadar çapsızlık fazla" ifadelerini kullandı.