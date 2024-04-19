Mehmet Levent Bayraktar için cenaze töreni: Özel ve Kılıçdaroğlu da katıldı
CHP'nin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP'nin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, partililer, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Törene katılanlar, Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar ve kızı Sezin Bayraktar'a taziyelerini sundu.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL SOHBET ETTİ
Cenazede yan yana saf tutan Özel ve Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti.
Bayraktar'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Kılıçdaroğlu ile Bayraktar'ın tabutuna omuz veren Özel, cenaze nakil aracının ön koltuğuna oturdu.