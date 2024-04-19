Mehmet Levent Bayraktar için cenaze töreni: Özel ve Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP'nin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Güncel 19.04.2024 15:15 Giriş: 19.04.2024 15:15

Güncelleme: 19.04.2024 15:29 Kaynak: AA

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