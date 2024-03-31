Mehmet Metiner ve Cem Küçük'ten seçim yorumu: "Yanlış hesap sandıktan döner dedim"

AKP'li Mehmet Metiner, CHP'nin önde göründüğü seçim sonuçlarını, "An itibariyle üzgünüm. İnşallah ilerleyen saatlerde tablo değişir" dedi.

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından ANKA ve AA'dan gelen ilk sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı AKP'nin önünde görünüyor.

Sonuçları değerlendiren AKP'li Mehmet Metiner, "Yanlış hesap sandıktan döner dedim. Kibir budalalarına dikkat dedim. Hem kel hem fodul olanlara dikkat dedim. Reis’in kendisine verdiği yetkiyi sahada kötüye kullanan kibir abidelerine dikkat dedim. Sahada gördüklerimi yazdım. An itibariyle üzgünüm. İnşallah ilerleyen saatlerde tablo değişir. İnşallah yanılırım" dedi.

Yanlış hesap sandıktan döner dedim.



Kibir budalalarına dikkat dedim.



Hem kel hem fodul olanlara dikkat dedim.



Reis’in kendisine verdiği yetkiyi sahada kötüye kullanan kibir abidelerine dikkat dedim.



Sahada gördüklerimi yazdım.



An itibariyle üzgünüm.



İnşaallah ilerleyen… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 31, 2024

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük ise sonuçları, "Ekonomi ve emekliler belirleyici oldu" yorumunda bulundu.

— Cem Küçük (@cemkucuk55) March 31, 2024