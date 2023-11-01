Mehmet Şimşek açıkladı: Köprü, otoyol, liman ve HES'ler özelleştirilecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES) limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı hidroelektrik santral (HES), liman, otoyol ve köprülerin özelleştirme kapsamında bulunduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, şu an için özelleştirme kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) bazı HES’lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu açıkladı.

Özelleştirilecek HES, otoyol, liman ve köprülerin isimlerini vermeyen Şimşek, “Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil” diye konuştu.

Programdakiler dışında yeni bir kamu kurumunu özelleştirmeye almayacaklarını belirten Şimşek'e muhalefet milletvekilleri, "Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız" karşılığını verdi.

Şimşek'in özelleştirileceğini söylediği köprü ve otoyollar geçmişte kamu kaynaklarıyla yapılan başta İstanbul-Ankara otoyolu ile İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere özel sektörün işlettiklerine göre çok daha ucuz tarifelerin uygulandığı ulaşım ağlarını kapsıyor. Özelleştirmeleri halinde bu yol ve köprülerin fiyatının da olağanüstü artması bekleniyor.

Şimşek, yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesi sistemine geçileceği bildirirken bankalar ve finans kurumlarını ayrı tutacaklarını bu kurumlara enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını da söyledi.

"KAPI KAPI DOLAŞIP PARA İSTEMEDİK"



Bakan Şimşek, muhalefet milletvekillerinin "Kapı kapı dolaşıp Arap ülkelerinden para dileniyorsunuz" şeklindeki eleştirilerine de yanıt verdi.

Bugüne kadar Suudi Arabistan, Katar, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeye ziyaretleri olduğunu, ancak buralarda sadece uyguladıkları ekonomi programını anlattığını söyledi. Hiç kimseden kapı kapı dolaşıp para istemediğini ifade eden Şimşek, bu görüşmelerin çoğuna konuşmacı olarak davet edildiğini belirtti.

Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını belirtirken, bugün aldıkları önlemlerin 18 ay sonra sonuç verdiğini, aylık enflasyonda düşme olsa da yıllık enflasyondaki düşüşün gelecek yılın ortalarını bulacağını bildirdi.