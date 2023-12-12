Mehmet Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyükşehirlerde kira fiyatlarında gerileme yaşandığını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyükşehirlerde kira fiyatlarında gerileme yaşandığını öne sürdü.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Şimşek, 2024 yılında konut arzının artacağını belirterek "Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" dedi.

Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."