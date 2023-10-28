Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik İran tweetini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik İran paylaşımını retweet yaptı. Musk, paylaşımında, İran haritası ve yakınındaki ABD üslerinin yer aldığı görsel ve "İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar" ifadeleri yer alıyor.

Güncel 28.10.2023 16:20 Giriş: 28.10.2023 16:20

Güncelleme: 28.10.2023 16:27 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medyadan yaptığı ironik İran paylaşımını retweet (yeniden paylaşım) etti. Musk'ın "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar" ifadelerinin yer aldığı bir İran haritası yer alıyor. Oh the Irany … pic.twitter.com/a1x9hFgJ0Y — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023 Paylaşım, saatler içerisinde sosyal medyada viral oldu.