Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gopinath ile bir araya geldi.

Ekonomi 20.04.2024 16:45 Giriş: 20.04.2024 16:45

Güncelleme: 20.04.2024 16:52 Kaynak: Haber Merkezi