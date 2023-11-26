Mehmet Şimşek'in sözünden 'özelleştirme' çıktı: "Çok derin bir operasyon yürütülüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "dezenflasyon ve yabancı yatırım sürecinin yılın ikinci yarısında başlayacağı" sözünün temelinde özelleştirme olduğunu ifade etti. "Çok derin bir operasyon yürütülüyor" diyen Karabat, "Yabancılara, özellikle Arap sermayesine söz verildi" ifadelerini kullandı ve enerji santrallerine işaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın yerel seçimlerin ardından 'özelleştirme' planını anlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karabat, "Seçim sonrası yabancı yatırım kısa sürede gelecek dediler. Kimse gelmedi. Şimdi de özelleştirme yapıp bunları yabancı yatırımcı diye anlatacaklar" dedi.

"Çok derin bir operasyon yürütülüyor" diyen Karabat, "Yabancılara, özellikle Arap sermayesine söz verildi. Kamuda çok az varlık kaldı. Onlar da ağırlıklı olarak enerji santralleri" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 100'ÜNÜ ÖZEL ŞİRKETLERE DEVREDECEKLER"

Karabat, şöyle devam etti: "Enerjide dağıtım sektörünün tamamı özelleştirildi. 2013'te 15 milyar dolara satıldı. 21 dağıtım bölgesi özel şirketlerin kontrolünde. Dağıtım şirketlerinin kamuya karşı görevlerini yerine getirmediklerini defalarca dile getirdik. Elektrik üretiminin yüzde 80'inden fazlası özel sektörde. Şimdi yüzde 100'ünü özel şirketlere devredecekler. Atatürk, Keban, Karakaya, Ilısu gibi barajlarımızı satacaklar."

MEHMET ŞİMŞEK'E UYARI

"Sektörün uzmanlarına göre kamunun santrallerinin bedeli 50 milyar doları buluyor. Bunları Mehmet Şimşek yerel seçim sonrası satarak günü kurtaracak" diyen Karabat, şunları ifade etti:

"Şimşek'in dezenflasyon ve yabancı yatırım sürecinin yılın ikinci yarısında başlayacağı sözünün temeli, TCMB'nin yeni para politikaları değil, özelleştirme kaynaklı döviz girişidir. Türkiye'de gerçek anlamda bir yapısal reform, üretime geçiş ve hukukun üstünlüğü sağlanmadan dezenflasyon yaşanması söz konusu olamaz. Şimşek de bunu çok iyi biliyor. Ama siyasi ikballeri, vatanın ikbalinin önüne geçtiği için kamunun malını yağmalayacaklar.

Mehmet Şimşek'i buradan tekrar uyarıyorum. Saray'ın kirli planlarını uygulayan insan olarak tarihe geçme! Gittiğin yol, yol değil. Elbet hesabı sorulur."