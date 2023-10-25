Mehmet Şimşek, kendisinden önceki ekonomi politikalarını eleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni ekonomi programı konusunda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğine sahip olduklarını belirterek programın sürekliliği konusunda endişelerin yersiz olduğunu savundu. Önceki ekonomi politikalarını eleştiren Şimşek, para politikası duruşlarının göründüğünden daha sıkı olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'a yönelik Körfez ülkeleri programı kapsamındaki temaslarına devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Future Investment Initiative Institute tarafından düzenlenen ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın da yer aldığı etkinlikte konuşan Şimşek, uluslararası yatırımcılara Türkiye ile çeşitli mesajlar verdi.

Türkiye'nin yeni bir program ve yeni bir ekiple "geri döndüğünü" söyleyen Şimşek, "Çok kapsamlı bir yapısal reform gündemimiz var. Siyasi belirsizlik ortadan kalkıyor" diye konuştu.

Önceki ekonomi politikalarını eleştiren Şimşek, "Güveni kaybetmek kolaydır ancak yeniden kazanmak zaman alır. Geçtiğimiz birkaç yıla bakarsanız para politikası çerçevemizle ilgili sorunlarımız vardı" dedi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Önümüzde beş yıl var. Merkez Bankası’nda yeni bir ekip var ve enflasyonu kontrol altına alıp tek haneye indirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Bu amaçla bir programımız var.

Güveni kaybetmek kolaydır ancak yeniden kazanmak zaman alır. Geçtiğimiz birkaç yıla bakarsanız para politikası çerçevemizle ilgili sorunlarımız vardı. Ancak eylemler sözlerden daha etkili oluyor.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ SABİTLENECEK"

Selektif kredi sıkılaştırmasının yanı sıra geleneksel parasal sıkılaştırma ve niceliksel sıkılaştırma da var. Bu, ileriye dönük enflasyon beklentilerinin sabitlenmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca piyasa katılımcılarının performansımızı değerlendirebilmesi için takvime bağlı çok kapsamlı bir yapısal reform gündemini de açıkladık. İnsanların güvenini yeniden kazanmak için gerekenlere sahip olduğumuzu ve yatırımcıların geri geleceğini düşünüyorum.

Bunun için iyi işaretler de var. Gerçekten önemli olan sabır ve azim. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğine sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu nedenle programın uzun ömürlülüğü ilgili endişeler yersiz."

"POLİTİKA DURUŞU GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA SIKI"

Para politikası duruşunun göründüğünden daha sıkı olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Yeni normal, güven yaratan sağlam politikalar uyguluyor olmamızdır. Doğru politikalar uyguladığımız için doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.