Mehmet Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de mali konsolidasyonun sağlandığını savunan Şimşek, "Ekonomik programın sonuçlarını görmek için en azından 1 yıla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca kur korumalı mevduattan çıkmak istediklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beklenen enflasyona göre bakıldığında; Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını savunan Şimşek, "Para politikası, politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı" derken kurala dayalı para politikasına geri dönüleceğini belirtti.

Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı. Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığını iddia etti.

"KUR KORUMALI MEVDUATTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi.

Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini kaydetti.