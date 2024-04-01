Mehmet Şimşek, seçimlerin ardından 'tasarruf' dedi: Ekonomi politikaları nasıl devam edecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yerel seçimlerin ardından ekonomi politikalarına yönelik ilk mesajında OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Enflasyonu tek haneye düşürme hedeflerine dikkat çeken Şimşek, tasarruf mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ekonomi politikalarına yönelik mesajlar verdi.

Eylül 2023’te açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlılıkla uygulananacağını aktaran Şimşek, ana hedeflerinin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek olduğunu söyledi.

Şimşek, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."