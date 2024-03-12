Mehmet Şimşek'ten cari denge yorumu: Dezenflasyon mesajı verdi

Şubat ayı cari denge verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, cari açıktaki düşüşün, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge verilerini değerlendirdi.

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin geçtiğimiz mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştığını kaydeden Şimşek, "Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir" dedi.

Bu yılı Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı beklediklerini kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: "Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır."