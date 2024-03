Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz kurları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırma kararıyla ilgili ve döviz kurunda son dönemde yaşanan dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fitch'in kararıyla ilgili "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" yorumunu yapan Şimşek, döviz kurlarında son dönemde görülen oynaklığın geçici olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

* Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.

* Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.

* Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.

* Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

* Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.

"SEÇİMSİZ UZUN BİR DÖNEM OLACAK"

Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz."

The upgrade from Fitch, raising Türkiye's long-term foreign currency debt rating to B+ from B and the outlook to positive from neutral, reflects the strength of Türkiye’s sound economic policies.



We are committed to maintaining sound policies and implementing structural reforms.…