Mehmet Şimşek'ten kira ve ücret gelirleri için beyanname vermeyenlere çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ve ücret gibi gelirleri elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 bini aşkın yükümlünün tespit edildiğini belirtti. Şimşek, yükümlülere çağrıda bulunarak "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi, ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde ettiği gelirlere ilişkin beyanname vermeyen yükümlülere çağrıda bulunarak, "Ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılında elde edilen gelirlerin beyan edilmesine yönelik paylaşım yaptı.

Şimşek, geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon yükümlü ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğini ifade etti.

Beyanname vermeyen mükelleflere yönelik de çağrıda bulunan Şimşek, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız" görüşünü paylaştı.