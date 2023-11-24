Mehmet Şimşek'ten KKM ve 'seçim sonrası fon akışı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası Türkiye'nin varlıklarına talebin ciddi şekilde artacağını öne sürdü. Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde vergi istisnasının da yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şemşek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. KKM sisteminde vergi istisnasının önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini belirten Şimşek, Özellikle yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak" dedi.

Bloomberg'e konuşan Mehmet Şimşek, dalgalı kurdan yana olduklarını vurgulayarak "Kur hedefimiz yok" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım.

Enflasyon muhasebesi uygulanmasına yönelik gündem, biz taslak bütçeyi hazırladıktan sonra ortaya çıktı ve bütçe süreci parlamentoda devam ediyor. O bütçe, o varsayımla yapılmamıştı. Dolayısıyla bizim bankalara, özellikle finans kuruluşlarına, enflasyon muhasebesini 2024’te uygulamaya koymamız halinde bütçede daha önce öngörülmemiş ilave büyük bir açık çıkıyor ortaya. O nedenle ben Plan Bütçe Komisyonu’nda dürüst davrandım. Bana sordular, ben “Reel sektörün etkisi sınırlı, ama finans sektörü etkisi ciddi olur” dedim.

O nedenle büyük bir ihtimalle, yani 2024’te biz tabii ki enflasyon muhasebesine geçeceğiz. Bankalar isterlerse, finans kuruluşları isterlerse enflasyon muhasebesine göre bilançolarını hazırlarlar. Ama vergileme açısından 2024’te uygulama yapmayacağız."