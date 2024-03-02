Mehmet Şimşek'ten kritik görüşme: Saray'dan "IMF geliyor" iddiasına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlığın söz konusu olmadığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur."

Bakan Şimşek, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmış, burada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşmüştü.