Mehmet Şimşek'ten kura müdahale iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ekonomi 31.08.2023 18:17 Giriş: 31.08.2023 18:17

Güncelleme: 31.08.2023 18:24 Kaynak: Haber Merkezi

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