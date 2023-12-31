Mehmet Şimşek'ten yeni yıl mesajı: 6 hedef belirledi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni yıl mesajında 2024 yılının enflasyonda düşüşün başladığı yıl olacağını iddia etti. 2024 için ulaşmayı umdukları 6 hedefi paylaşan Şimşek, "Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını iddia etti.

Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ekonomi programının sonuçlarını yeni yılda almaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

Mehmet Şimşek, daha önce de düşük enflasyon için 2024 yılı ortasına işaret etmişti. Şimşek, Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir" ifadesini kullanmıştı.