Mehmet Şimşek: Türkiye 2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.

Ekonomi 11.01.2024 11:54 Giriş: 11.01.2024 11:54

Güncelleme: 11.01.2024 11:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden geçen yıl ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynağın 8,8 milyar dolara ulaştığını belirtti. Şimşek, şunları kaydetti: "Bu kaynağın 2,8 milyar dolarlık kısmı deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla sağlandı. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." Bakan Şimşek, detayları anlattı: Kripto varlıklara ilişkin düzenleme son aşamada