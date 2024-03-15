Mehmet Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı Euro ihracımızı yaptık

Bakan Şimşek 2 milyar avroluk tahvil ihracını değerlendirdi. Euro cinsinden en yüksek tutarlı ihracın gerçekleştiğini kaydeden Özel, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleşen tahvil ihracına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye tarihindeki Euro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını dün başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin 'spread'i 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. 5 kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentilerle oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."