Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan Washington yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıklandı. 17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Ekonomi 04.04.2024 14:28 Giriş: 04.04.2024 14:28

Güncelleme: 04.04.2024 14:31 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA (Arşiv)