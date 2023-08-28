Mehmet Şimşek’ten ‘dezeflasyon’ vaadi: ‘İç talep yavaşlayacak’

İhracatçılar ile 11 banka arasındaki anlaşma üzerine bir mesaj paylaşan Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönem ‘dezenflasyon’un hız kazanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 11 banka arasında yapılan anlaşmanın ardından paylaştığı mesajında, “Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Şimşek, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek” ifadelerini kullandı.

Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum.



Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.



2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız… https://t.co/2XMjKaI2T2 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 28, 2023

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alınmıştı. "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.