Mehmet Şimşek’ten enflasyon yorumu: Beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Şubat ayı enflasyon rakamları hakkında yorum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyleyerek, “Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor” dedi.

Geçen günlerde TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 67,07 oldu.

Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasından önce katıldığı bir yayında, “Enflasyonda trend programla uyumlu bir şekilde. Ocak ayında enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak” demişti.

Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından bugün verileri yorumlayan Şimşek, Merkez Bankası’nın attığı ek sıkılaştırma adımlarını içeren haberi takipçileri ile paylaştı. Resmi X hesabından yaptığı yorumda Şimşek, şunları söyledi: