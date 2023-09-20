Mehmet Şimşek’ten yabancı yatırımcılara 'Erdoğan' mesajı

New York’ta Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) ortak düzenlediği yatırım konferansında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılara ekonomi yönetiminin Erdoğan'ın “tam desteğini aldığını” söyledi. Ancak yabancı yatırımcıların Erdoğan karşısında temkinli oldukları öğrenildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankacı ve yatırımcılarla görüştü.

Bloomberg’den Sercan Hacaoğlu’nun haberine göre, yatırım çekmek üzere bankacı ve yatırımcılarla bir araya gelen Şimşek, Erdoğan’ın son dönemde “daha geleneksel ekonomi politikalarına dönüşü” karşısında, temkinli davranan yatırımcıların endişelerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) düzenlediği yatırım konferansında konuşan Şimşek, yatırımcılara ekonomi yönetiminin Erdoğan'ın “tam desteğini aldığını”, yüksek enflasyonu ele almanın ise “bir numaralı öncelikleri” olduğunu söyledi.

Şimşek’in açıklamasının Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararının öncesinde geldiğini hatırlatan Bloomberg’e konuşan In Touch Capital Markets kur stratejisti Piotr Matys, “Yatırımcılar Şimşek’e saygı duysa da yine de çetin bir kalabalıkla karşılaşabilir. Bazı piyasa paydaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ani bir U dönüşü daha yapabileceğine ve oldukça yüksek bir enflasyonla sonuçlanacak başka bir deney uğruna geleneksel politika yolundan ayrılacağına yönelik endişeli olmayı sürdürüyor” diye konuştu.